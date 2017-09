Leonardo Spinazzola, difensore esterno dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale degli orobici prima della sfida alla Juventus proprietaria del suo cartellino e con cui è stato protagonista di un caso di mercato in estate. "Voglio scusarmi con tutti i tifosi. Con il club e compagni lo avevo già fatto personalmente l'1 settembre perché so quello che fanno e quello che hanno fatto. Non volevo far passare il messaggio di non avere rispetto nei confronti di tutta la città e darò sempre il massimo per questa maglia come ho sempre fatto".