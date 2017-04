Leonardo Spinazzola si sta rendendo protagonista di una stagione incredibile con la maglia dell'Atalanta. Come tutta la formazione allenata da Gian Piero Gasperini ha visto crescere a dismisura non solo il suo impiego in campo, ma anche e soprattutto il suo rendimento e il suo valore in ottica futura. Ad essere contenta, in questo caso, è principalmente la Juventus, che ha prestato il giocatore con diritto di riscatto e controriscatto all'Atalanta e che sta già pensando di riportarlo a Torino al termine della stagione.



L'AUTOGOL DIVENTA UN CASO SOCIAL - Spinazzola è però stato anche protagonista nel corso della sfida di ieri sera contro la "sua" Juventus anche del clamoroso autogol che ha dato il primo momentaneo pareggio alla formazione bianconera. Su punizione di Pjanic, l'esterno nerazzurro non vede fino all'ultimo la sfera e di testa trafigge il proprio portiere. Un'azione normale, sfortunata, ma che su i social si è subito trasformata in polemica. Il problema? Proprio il cartellino di Spinazzola, di proprietà della Juventus, che ha fatto gridare allo scandalo tutti gli anti-juventini. Ecco qui nella nostra gallery alcuni dei commenti più accesi e divertenti.