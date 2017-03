Oggi la Nazionale, a fine stagione la Juve. Il campionato perfetto di Leonardo Spinazzola continua. Tanto che, è ora già rientrato nei piani della Juve in vista della prossima stagione. Definito o quasi l'accordo con l'Atalanta per la conclusione anticipata del suo prestito dal 2018 al 2017, con annesso ricco premio di valorizzazione ai nerazzurri. Che pure pescheranno in casa Juve per il sostituto o altri gioielli da lanciare in serie A: nel mirino Lirola, Mattiello e Mandragora. Lo riporta ilBiancoNero.com.