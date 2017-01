L'Atalanta vuole riscattare Spinazzola, la Juve lo rivorrebbe però subito a Torino. Lo strano caso dell'esterno classe '93 di proprietà bianconera ma capace di imporsi nell'Atalanta dei miracoli, è tutto qui: la Juve non dice no alla cessione anche anticipata, ma potrebbe chiedere nelle prossime ore un prestito per rinforzare il pacchetto degli esterni nei prossimi delicati mesi. Un'ipotesi ribaltata e di difficile soluzione, ma che conferma come Spinazzola alla prima in A stia convincendo tutti: anche la Juve.