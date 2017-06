Poca roba il Lichtenstein, vero. Ma tanta roba è stato Leonardo Spinazzola anche in Nazionale. E per lui, nonostante le difficoltà riscontrate proprio nello scontro diretto, sono sempre più frequenti i contatti sull'asse Juve-Atalanta per definirne il futuro. Perché in un primo momento sembrava ormai questione di dettagli il suo ritorno anticipato alla base, poi anche in virtù della qualificazione europea del gruppo di Gian Piero Gasperini ecco che la decisione di lasciarlo fino alla fine dell'accordo originario a Bergamo aveva nuovamente convinto tutti. Ora, però, nuovi discorsi sono in atto: un'accelerata in tal senso c'è stato sul finire della scorsa settimana, con Spinazzola primo nome della lista presentato da Ferrero e Osti a proposito di contropartite gradite alla Sampdoria nell'operazione Schick. Ma la risposta del giocatore in linea con la posizione del club che lo ha consacrato è stata una: via dall'Atalanta solo per la Juve. Rimandando così ai prossimi giorni una decisione definitiva, quando sarà più delineata anche la piega che avrà preso una volta per tutte il mercato bianconero.

PERCORSO INVERSO – Intanto l'asse Juve-Atalanta rimane caldo, pronto a dare il la a nuove operazioni sulla scia di quelle che hanno portato alla soddisfazione di tutti in questi anni. Tre per il momento i nomi di cui si sta parlando tra i giovani di talento bianconeri da far crescere alla corte di Gasperini. Il più caldo in questo momento è sempre quello di Andrea Favilli, che presto verrà riscattato dall'Ascoli per essere rigirato alla Juve come programmato già a gennaio a margine dell'operazione Orsolini, nonostante la concorrenza dell'ultimo periodo (ci ha provato anche la Roma). Non solo, al netto dei passi avanti di un Genoa che gli garantirebbe spazio e un ruolo da protagonista nell'immediato, continua il corteggiamento per Rolando Mandragora che in questa Atalanta non partirebbe subito in prima linea. Richiesto anche Francesco Cassata, la cui posizione però verrà definita solo ad estate inoltrata: sicuramente in gruppo con Allegri in ritiro, piace parecchio all'Atalanta ma dovrà prima prolungare un contratto in scadenza nel 2018, punto di partenza prima di ogni ragionamento da portare a termine in uscita.



@NicolaBalice