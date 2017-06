In una lunga intervista concessa ai microfoni di Rai Sport, l'ex presidente del Genoa, Aldo Spinelli, è tornato a parlare del tentativo per la cessione del Grifone che Enrico Preziosi sta cercando di portare avanti da mesi, facendo un parallelismo anche con la sua posizione di proprietario in uscita del Livorno: "Preziosi mi ha invitato a pranzo per spiegarmi quanto sia stanco. Lo sono anche io: quando un presidente non è in sintonia con i tifosi è giusto trovare un'alternativa".



Spinelli ha poi raccontato dei vari approcci tentati con Flavio Briatore per convincerlo ad investire prima nel Livorno e poi nel Genoa: "Oggi a Briatore ho detto che era l'unico a poter comprare sia Livorno che Genoa, lui si è messo a ridere. Preziosi sta cercando da tutte le parti, e mi auguro che possa arrivargli una proposta per riuscire a mantenere il Genoa in Serie A. Ormai il calcio è diventato alta finanza".