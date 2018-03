"SPORT DIGITAL MARKETING FESTIVAL" [Riccione 13/14 Giugno 2018]: APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PRIMO EVENTO IN ITALIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL MARKETING DIGITALE NEL SETTORE SPORT.



Due giornate di studio, lezioni e tavole rotonde con i massimi professionisti di Digital marketing del mondo dello Sport, per scoprire tecniche e strategie di grandi club e organizzazioni internazionali, anticipare le tendenze del mercato Sport-Business, conoscere i protagonisti dello Sport System 4.0 e sviluppare la propria rete di contatti.



Si terrà a Riccione il 13/14 giugno prossimi la I edizione dello "Sport Digital Marketing Festival" - unico evento in Italia di formazione e aggiornamento sul Digital Marketing nel settore sport e le iscrizioni, appena aperte, riscuotono già grande interesse.

La formula: due giornate di studio, lezioni, approfondimenti, tavole rotonde e "incontri ravvicinati" con i Top Social Media Manager di club, squadre, federazioni, leghe, agenzie e atleti che racconteranno come hanno raggiunto grandi risultati in termini di business attraverso campagne innovative e creatività in rete.



Eccellente la selezione degli Speaker in programma, provenienti da: FC Inter e SS Napoli per il calcio Serie A, SB Eibar per la Liga spagnola, Ducati, Emporio Armani Olimpia Milano e la LegaBasket Serie A, Imoco Volley Conegliano per la Lega Pallavolo Serie A femminile, Azimut Modena Volley e la LegaVolley Serie A maschile, le Federazioni italiane di Rugby, Calcio, Scherma e Ginnastica, il Fortaleza dal campionato di calcio B colombiano, Pordenone Calcio dalla Lega Pro.

Con la partecipazione speciale del C.O.N.I. e di due "atleti 4.0": Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer.

Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell'organizzazione anche manager ed esperti provenienti da agenzie specializzate nella gestione di atleti - Totti, Zaytsev e Belinelli - e sponsorizzazioni.



Sport Digital Marketing Festival sarà un percorso formativo e professionale da non perdere per comprendere tecniche e strategie dei grandi club/organizzazioni internazionali, anticipare le tendenze del mercato sport-business, conoscere i protagonisti dello Sport System 4.0, costruire o allargare la propria rete dei contatti facendo networking e gettando le basi per nuovi business che sfruttino tutte le potenzialità dei social media.



Il Festival sarà presentato da Rudy Bandiera - digital coach, TedX speaker e autore di un recente best seller "social" Mondadori - che porterà sul palco dell'evento professionalità, intensità e ironia.

Interagiranno con gli speaker, con interviste e focus aggiornatissimi, i migliori esperti del Web Marketing italiano: Riccardo Scandellari, Veronica Gentili, Gianpaolo Lorusso, Andrea Boscaro, Miriam Torrente e Gianmarco Terracciano.



Il Festival sarà un'esperienza imperdibile per chiunque abbia già iniziato o voglia intraprendere un percorso professionale di successo nel mondo dello Sport e imparare dai migliori professionisti.

Lo Sport Digital Marketing Festival è organizzato da EuropaCube Innovation Business School e dal Master Social Media e Digital Marketing.



"Porteremo a Riccione il primo evento in Italia di Digital Marketing verticale nel settore Sport. Questa è la novità - afferma Arianna Ioli, Content manager e storyteller dello #sportmarketingfest [hashtag ufficiale]. Lo Sport Business è uno dei settori con crescite esponenziali e la trasformazione digitale in atto è sotto gli occhi e alla portata di tutti: squadre, atleti, tifosi, fanclub, sponsor e media agency.

Stiamo costruendo un vero e proprio evento di formazione su basi concrete. Teniamo bene a mente quel passaggio del film "Jerry Maguire" in cui il coprotagonista/giocatore di football americano Rod Tidwell dice: "Show me the money!" (nel doppiaggio italiano: "Coprimi di soldi!"). Un'ispirazione che diventa esplosiva, soprattutto ora che allo Sport si stanno unendo tutte le potenzialità del Marketing Digitale!"



Lo Sport Digital Marketing Festival è rivolto a chi lavora in club e squadre – organizzazioni sportive a tutti i livelli - e associazioni dilettantistiche; a responsabili e addetti uffici marketing e commerciali; agenzie di comunicazione, social media marketing e pr – freelance e blogger; studenti universitari, neolaureati; giornalisti, uffici stampa e professionisti della comunicazione; start up, PMI e aziende, imprenditori del settore wellness; atleti ed ex atleti di tutti gli sport, appassionati di sport e digital marketing.



Tutte le info sul sito ufficiale: www.sportdigitalmarketing.eu

Sul sito sono presenti le migliori offerte degli hotel, riservate ai partecipanti del Festival.



Per partecipare all'evento:



Biglietti disponibili su www.eventbrite.it