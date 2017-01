Marco Sportiello è arrivato a Firenze proprio in questi minuti. Il portiere adesso sosterrà le visite mediche di rito e pio si recherà all'interno dello stadio 'Franchi' per firmare il contratto che lo legherà a Firenze per i prossimi 18 mesi. Con lui la Fiorentina piazza il primo acquisto del mercato di gennaio e sistema la questione portieri più per il futuro che per il presente visto che Tatarusanu sembra poter continuare ad essere il titolare della Fiorentina di Sousa.