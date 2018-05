Tutta colpa di un'esultanza, probabilmente. Marco Sportiello è stato attaccato su Instagram da un tifoso genoano - o almeno, da una persona che presente a 'Marassi', in Curva Nord, in occasione di Genoa-Fiorentina - che lo ha ripetutamente offeso, come testimoniato dagli screen postati sarcasticamente dal portiere viola sul proprio profilo: offese, insulti e minacce per... "aver esultato sotto la Nord". Un episodio che si commenta da sola: per fortuna, un caso isolato. Anche un altro calciatore gigliato, Cristiano Biraghi, era stato attaccato in passato per colpa del fantacalcio...