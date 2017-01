Intervistato da Bergamo News, Antonio Sportiello, il padre di Marco, portiere da poco passato dalla Fiorentina all'Atalanta, ha parlato a tutto tondo della carriera del figlio, svelando un curioso retroscena sul suo mancato approdo all'Inter: "Ha fatto diversi tornei con la squadra milanese, tutti considerati provini. Ma non ci hanno mai dato una risposta concreta. Poi è arrivato l’amico Silvano Pezzali, l’ha portato a Bergamo ed è bastata una semplice partitella: Angelo Messina e il maestro Bonifacio hanno subito voluto tenerlo. Dopo il torneo vinto ad Arco di Trento con gli Allievi nazionali: Marco fece delle cose straordinarie e trascinò i suoi al trionfo. C’era mister Butti in panchina, dobbiamo molto anche a lui così come a Massimo Biffi che ci consigliò di non fare la Primavera a Bergamo ma di andare a giocare in D, per far maturare il ragazzo".