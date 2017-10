Jorge Jesus non si arrende. L'allenatore dello Sporting Lisbona ha accolto con amarezza la sconfitta contro la Juventus in Champions League: "Non siamo ancora fuori e non dobbiamo mollare. Peccato, perché avremmo potuto pareggiare o vincere e ci ritroviamo con zero punti. Ma siamo ancora vivi, abbiamo tenuto testa a un top club europeo come la Juventus e possiamo batterli a Lisbona".