Se l'è vista brutta la Juve, che fino al pareggio di Higuain si trovava al terzo posto con un piede in Europa League. Salva tutto Higuain, su assist illuminante di Cuadrado. Decisivo anche Barzagli a inizio ripresa su Martins (il migliore dello Sporting), positivo il ritorno di Chiellini. Male gli altri: da Chiellini a Alex Sandro, arrivando a un Dybala quasi nullo. E per Allegri si allunga la collezione di "fiuuu". Queste le pagelle di Calciomercato.com.

Sporting Lisbona-Juventus 1-1

SPORTING

RUI PATRICIO 7: sempre sicuro quando viene chiamato in causa, diventa decisivo sul colpo di testa di Higuain al 68' ma non

RISTOVSKI 6.5: chiamato a più riprese a sovrapporsi per puntare Alex Sandro, risponde giocando una partita di grande attenzione (90' PETROVIC ng).

COATES 6.5: non è semplice tenere i tagli di Mandzukic, ma si barcamena con fisicità

ANDRE PINTO 5.5: Higuain sembra in serata no, quando si sveglia lo manda in crisi.

SILVA 6: fa il suo nel provare a contenere Cuadrado

BRUNO CESAR 7: veterano, mette tutto quello che ha per tenere alta la pressione e trova un gol pesantissimo (64' PALHINHA 5.5: entra quando la Juve cambia marcia).

BATTAGLIA 6.5: taglia e cuce, tiene uniti i reparti con grande senso della posizione e cattiveria.

GELSON MARTINS 7: come all'andata, le sue puntate sanno far male. Suo gran parte del merito in occasione del gol di Bruno Cesar.

BRUNO FERNANDES 6: regista alto più che mezza punta, detta i tempi del gioco portoghese.

ACUNA 5.5: De Sciglio lo imbriglia più di quanto non avesse fatto Sturaro all'andata, non tiene Cuadrado.

DOST 5.5: punto di riferimento prezioso in avanti, gli manca però sempre qualcosa per superare Barzagli (81' DOUMBIA ng)

All. JESUS 6.5: quando vede Juve, sa sempre cosa fare. Sfiora un colpaccio storico.

JUVENTUS

BUFFON 6: ci mette una pezza su Martins, non può nulla sul tapin di Bruno Cesar.

DE SCIGLIO 6: terzino destro di ruolo, il rientro in campo non era facile ma tiene botta. Non sempre preciso ma comunque positivo ed è suo il cross che Khedira non sfrutta a dovere nel primo tempo. Esce non per demeriti, ma per la mossa della disperazione (64' DOUGLAS COSTA 6: entra bene, per il momento risponde meglio al ruolo di dodicesimo uomo rispetto a quando parte titolare).

BARZAGLI 6: fermo come tutti in occasione del gol dello Sporting, si batte contro Dost ed è sua la progressione che impedisce a Martins di involarsi verso Buffon a inizio ripresa proprio mentre Alex Sandro veniva staccato.

CHIELLINI 5: è il più in forma della difesa bianconera, ma Gelson Martins lo manda in crisi saltandolo troppo facilmente in occasione del gol.

ALEX SANDRO 5: non riesce a limitare un Gelson Martins in gran spolvero mandando spesso in difficoltà anche Chiellini, e nemmeno nell'altra metà campo affonda come potrebbe.

PJANIC 5.5: rimane a guardare in occasione dell'1-0, finisce per vagare a vuoto invece di tenere uniti i reparti.

KHEDIRA 5: patisce la pressione dei mediani portoghesi, non sfrutta a dovere i tagli che in profondità che propone con meno continuità del solito (70' MATUIDI 6.5: meglio di Khedira, alza i giri nel motore della Juve).

CUADRADO 6.5: sembrava una serata no per il colombiano, insieme a Pjanic si muove in ritardo sul tapin di Bruno Cesar. Da terzino però diventa uomo in più, servendo ad Higuain un assist decisivo.

DYBALA 5: nella morsa portoghese fatica a salire in cattedra, anzi finisce per sparire nelle difficoltà. Qualche tiro innocuo, qualche fallo subito, qualche passaggio non illuminante. La torre per Higuain è la cosa migliore della partita: troppo poco per uno che deve fare la differenza (83' BERNARDESCHI ng).

MANDZUKIC 5.5: controlla male un pallone che poteva anche portare al vantaggio bianconero, falloso più che ruvido, ha quantomeno il merito di provare a tenere alto il livello di tensione già nel primo tempo.

HIGUAIN 6.5: questa volta non si vede, né con né senza palla per più di un'ora. E quando ha la palla giusta, la spreca clamorosamente di testa a pochi passi da Rui Patricio. Una volta, sbaglia. La seconda no: è il suo momento, salva la Juve da una sconfitta che poteva anche costare l'eliminazione.

All. ALLEGRI 5.5: la Juve sembra rimasta a San Siro per almeno 45 minuti, cambiando atteggiamento nella ripresa e riuscendo a raddrizzare una partita che poteva costare addirittura la qualificazione. Mega fiuuu per lui e la sua Juve, uno dei più grandi...



@NicolaBalice