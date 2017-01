Gracias a todos por el apoyo recibido y la confianza que me dieron #sportingCp #galgo #graciasDios @Sporting_CP

Nel pieno delle grandi notizie di mercato, arriva in sordine il rinnovo di. Notizia che potrebbe, per alcuni, suscitare poco interesse, ma che per il Galgo vuol dire una sola cosa:Dopo la brutta esperienza all', in cui l'unico lampo è stato il gol nel derby, Schelotto si è conquistato un posto sulla corsia destra dello. La stessa società ha dato l'annuncio sul suo sito: "Lo Sporting Clube de Portugal-Futebol annuncia di aver raggiunto un accordo con Ezequiel Schelotto per il rinnovo del suo contratto. Il giocatore si lega alla squadra fino al, rimane attiva ladi euro.Sporting SAD desidera la massima felicità professionale e personale per Ezequiel Schelotto."Così il Galgo può postare, meritatamente, tutta la sua gioia su