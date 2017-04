Espulso dalla Cina per una foto con una pornostar, sembra un'assurdità eppure questo scenario potrebbe diventare realtà per Paulinho. Il centrocampista brasiliano del Guangzhou Evergrande ha infatti partecipato alla campagna pubblicità di Letou, agenzia di scommesse, e posato per alcune foto con Tzukasa Aoi, nota attrice hard giapponese nota in patria per uno scandalo a luci rosse con la star nipponica Jun Matsumoto. Piccolo problema: in Cina il gioco d'azzardo e la pornografia sono illegali e come ha rivelato il Daily Mirror Paulinho rischia ora di vedersi espulso dal suolo cinese.



L'entourage del centrocampista ha smentito con un comunicato: "Il calciatore non era a conoscenza del fatto che la ragazza che appare nella foto accanto a lui fosse una pornostar la produzione aveva detto solo che era una modella. Inoltre, come da contratto, qualsiasi foto doveva essere approvata dallo staff di Paulinho prima della sua utilizzazione e divulgazione, che era comunque consentita solo sul sito della società. Pertanto, a causa di questa mancanza di rispetto e della violazione degli accordi presi, il contratto verrà interrotto. Vogliamo anche far notare che Paulinho non ha commesso alcun illecito, quindi non c'è la possibilità che venga espulso dalla Cina".



Tuttavia il rischio sussiste e spetterà alle autorità prendere la decisione definitiva, ma già il mercato europeo drizza le orecchie: Paulinho in passato è stato nel mirino di Inter e Milan, ora ci pensa il Bayern Monaco per riempire la casella che Xabi Alonso lascerà vuota al termine della stagione.





(fonte foto mirror.co.uk)