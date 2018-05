Milinkovic si sta riprendendo un ruolo da assoluto protagonista, con i suoi gol e le sue giocate sta guidando la Lazio. Potrebbe essere l'oggetto del desiderio di molti club in vista del prossimo calciomercato, nel frattempo i tifosi della Lazio se lo godono. E spunta un video sul web che ne certifica il carattere.



RETROSCENA - Durante Torino-Lazio Belotti è stato costretto a far fallo per limitare l'azione del centrocampista biancoceleste urlando poi verso il guardalinee : "Ho preso la palla". Secca quanto ironica la risposta di Milinkovic, ridendo: "Non me la puoi prendere".