EA Sports svela i tre attaccanti della Squadra dell'Anno disono stati i più votati da giornalisti, atleti e YouTuber. CR7 batte tutti, coronamento di una stagione nella quale ha conquistato il quinto Pallone d'Oro, la Champions League con il Real Madrid, la Liga, la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club. Alle sue spalle la Pulce del Barcellona, sul terzo gradino del podio a sorpresa non c'è: il brasiliano viene spodestato da, l'attaccante del Tottenham ha conquistato tutti dopo essersi imposto come miglior marcatore della Premier League (29 reti). Un'edizione speciale dei tre giocatori sarà disponibile per 24 ore nei pacchetti FIFA 18 Ultimate Team a partire dalle ore 19 di lunedì 15 gennaio.