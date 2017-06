Con l’arrivo dell’estate si inaugura il tradizionale rito della vacanza. Dal “mordi e fuggi” per il week end alla “quindicina” ferragostana”. Per qualcuno, però le ferie stanno già finendo ed è ora di tornare al lavoro. Tra qualche giorno, infatti, scatteranno i primi “ritiri” per i professionisti del pallone. Giocatori, medici, fisioterapisti e magazzinieri delle società che hanno calendarizzato gli step utili per arrivare in buona forma alla prossima stagione agonistica.



Da qualche anno, ormai, a margine di questo evento viaggia parallelo e si è consolidato il rito di quelle che è lecito definire la “villeggiatura del tifoso”. Piccoli eserciti di appassionati partono da ogni punto dell’Italia per raggiungere la sede dove potranno verificare come procede la preparazione dei loro beniamini, salutare quelli che già si conoscono, fraternizzare con quelli nuovi. A onorare questo appuntamento popolare sono famiglie le quali spesso vengono spinte verso questi giorni di vacanza atipici dai figli perlopiù bambini.



I luoghi deputati ai “raduni” precampionato si trovano principalmente distribuiti in altura e per raggiungerli è necessario usare l’automobile. Però, partendo dalle città più grandi e provviste di servizi ferroviari comodi, è preferibile viaggiare in treno. Costa meno, si è più liberi, si evitano l’ansia e lo stress delle code e degli imprevisti. Del resto e perlomeno rispetto alle linee provviste di treni veloci come le “Frecce Rosse o Argento” occorre ammettere che il trasferimento è piuttosto agevole. Ma se dal punto squisitamente pratico l’azienda “Trenitalia” ha compiuto passi in avanti di ottima qualità, altrettanto non si può dire per quel che concerne l’aspetto della buona educazione e della cortesia nei confronti dei passeggeri, specialmente i bambini.



Durante il viaggio, ad un certo punto da un altoparlante fissato in ciascuna carrozza arriva una voce femminile deputata ad una comunicazione di servizio con questo messaggio: “Si avvisano i gentili viaggiatori di prima classe che tra cinque minuti verranno distribuiti gratuitamente alcuni quotidiani, snack assortiti dolci e salati, acqua minerale e per i più piccoli dolcini della marca taldeitali”. Insomma, come sugli aerei, chi paga di più ha diritto ad avere di più. Ciascun viaggiatore adulto sa perfettamente che funziona così.



Ma la domanda sorge spontanea, suggerita da un certo fastidio a pelle. E’ proprio il caso di far ascoltare quel messaggio un tantino classista ai viaggiatori di tutte le carrozze e in particolare a quelli di seconda classe destinati a rimaner tagliati fuori dal rifocillamento gratuito? Su mezzi Alitalia all’ora del ristoro non esistono avvisi. Le hostess si imitano a tirare le tendine che separano la classe economica dalla prima e poi comincia il servizio differenziato. Sulle Frecce di Trenitalia si sente il peso della diversità sociale. Non tanto per gli adulti, abituati a questo tipo di cose, ma per i bambini che sono sempre tantissimi. L’altro giorno, sulla Firenze-Padova, ho assistito alla scena di due bimbi quali, dopo aver sentito l’annuncio in questione, hanno reagito malamente. Il più grandicello ha chiesto alla mamma perché anche lui non potesse avere i dolci, il secondo si è addirittura messo a piangere.



In mezzo a tante e ben più gravi ingiustizie quotidiane questa piccola osservazione di cronaca può apparire risibile e del tutto marginale. A mio avviso, comunque, resta un pessimo segnale di poca eleganza e di mancanza di sensibilità. Ne ho parlato con il capotreno di quel convoglio. Si è limitato ad allargare le braccia e a sospirare la classica frase “Disposizioni dall’alto”. Ma non aveva l’espressione di quello che è contento. Eppure mi risulta che sia il presidente di Trenialia così come l’amministratore delegato dell’azienda abbiano parecchi figli. Ma forse loro, per viaggiare, usano le auto blu e non il treno.