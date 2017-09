Il Manchester City è la squadra più costosa della storia del calcio. A scriverlo Calcio e Finanza che stila la classifica dei 10 club più cari. In testa c'è il Manchester City, che ha investito un valore record di 853 milioni di euro per costruire una squadra che quest'anno deve provare a vincere Premier League e Champions League. Alle spalle dei Guardiola boys c'è il Paris Saint-Germain con 850 milioni, seguito dal Manchester United, l'anno scorso sul gradino più alto del podio, con 784. Quarto posto per il Chelsea, con 644, quinto per il Barcellona con 628, davanti al Real Madrid con 497. Al settimo posto l'unica italiana nella top 10, la Juventus, con 470, ottavo il Liverpool. con 437, nono l'Arsenal con 416, chiude la top 10 il Tottenham con 361.



REAL MADRID IN CALO - La spesa totale dei Citizens per la squadra è salita di 242 milioni di euro rispetto al settembre 2016.L’aumento è stato ancora più forte per il PSG: + 395 milioni di euro (compreso l’investimento di 180 milioni di euro per Mbappé). In crescita anche Chelsea (+163), Barcellona (+143) e Juve (+75), in calo il Real Madrid (-138, complici gli addii di Morata, Danilo e James Rodriguez). I dati relativi a tutte le squadre dei 5 grandi campionati sono stati pubblicati nell’ultimo studio settimanale dell’istituto svizzero CIES, finanziato dalla FIFA per le sue ricerche, di cui riportiamo qui la top ten.