Giorgio Squinzi ha parlato del mercato del Sassuolo e delle voci che vorrebbero Francesco Acerbi lontano da Reggio-Emilia; il patron dei neroverdi, però, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha ribadito che l'ex difensore del Milan, seguito dal Leicester di Claudio Ranieri, a gennaio non partirà: ''Il Leicester su Acerbi? Ho sentito di questa possibilità, ma Francesco è un giocatore fondamentale per noi. Resta sicuramente al Sassuolo, non ci son dubbi su questo; è incedibile''.



AQUILANI SCELTA DI DI FRANCESCO - Il patron del Sassuolo ha poi parlato dell'arrivo di Alberto Aquilani, centrocampista fortemente voluto dal tecnico: ''Lo ha scelto Di Francesco; lo conosce molto bene sin dai tempi della Roma e sa quello che potrà dare alla nostra causa. Non capisco come non sia riuscito a trovare spazio nel Pescara. Parliamo di un giocatore di grande valore''.



CAPITOLO BERARDI - Squinzi ha infine parlato della situazione di Domenico Berardi, attaccante classe '94 fermo ai box da diversi mesi per via di un infortunio: ''Domenico è vicino al rientro; non vediamo l'ora di vederlo nuovamente in campo. Lui sarà il vero acquisto del nostro mercato di gennaio''.