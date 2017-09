Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del rinnovo coi neroverdi di Domenico Berardi, facendo un paragone tra l'esterno calabrese e due giocatori che hanno cambiato squadra durante l'ultima estate, Federico Bernardeschi e Patrik Schick.



'VALE 40 MILIONI' - "Siamo molto felici del suo rinnovo, perché nessuno di noi ha mai smesso di credere in lui. Abbiamo semplicemente adeguato la situazione in modo tale da fargli passare la voglia, o meglio, la tentazione di andare via. Vorrei diventasse la nostra bandiera: è il mio sogno. La richiesta ha spaventato le pretendenti? Ma Berardi vale tutti quei soldi, 40 milioni è la richiesta corretta per un giocatore con le sue qualità. Anzi, probabilmente ne vale ancora di più".



'COME SCHICK E BERNA' - "Se Schick e Bernardeschi sono superiori? No, assolutamente. Come minimo Domenico è al loro livello, se la gioca tranquillamente. La mia 'allergia' all'Inter? In realtà non c'è stato mai alcun tipo di veto nei confronti dell'Inter, ma voglio essere sincero: da milanista farei fatica a vederlo con certi colori".