È stato uno dei nomi caldi dell'ultimo mercato estivo e lo sarà anche in futuro. Juventus e Inter si sono date battaglia per Domenico Berardi, tra prelazioni, offerte tra club e contatti con l'entourage dell'esterno classe '94, che alla fine ha deciso di restare al Sassuolo.



BANDIERA BERARDI - E sentendo le parole di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde, a margine del "Premio Brera", può restare ancora per molto: "Berardi resta sicuramente fino al termine della stagione, per noi è una bandiera e faremo di tutto perché diventi una bandiera permanente".



SU DEFREL E ACERBI - "Defrel? È un giocatore in cui crediamo tantissimo, ha contribuito ad alleggerire l'assenza di Berardi nella prima parte della stagione e speriamo di poterlo avere per tutto il campionato. Non mi interesso direttamente di mercato, per noi è un giocatore importante come Acerbi e tanti altri".