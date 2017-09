Sassuolo abbattuto e stregato dal talento di Paulo Dybala: il 10 della Juventus ha realizzato la tripletta che ha steso gli emiliani, mandando in estasi addirittura il patron dei neroverdi che azzarda il paragone. Giorgio Squinzi, noto simpatizzante del Milan, avvicina la Joya a un mostro sacro della storia rossonera: "Dybala è davvero un fenomeno - riporta Tuttosport - Quando ho lasciato il campo mi sono alzato anche io in piedi per applaudirlo insieme a tutto lo stadio. Se devo fare un paragone, nel numero dieci della Juventus rivedo la classe di Marco van Basten, una mia grandissima passione milanista. Sono giocatori diversi per fisico e caratteristiche, ma che classe tutti e due... A Dybala si possono fare solo complimenti".