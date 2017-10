Si avvicina il momento della verità per il nuovo stadio della Fiorentina. Come riporta ilsitodifirenze, entro fine anno la società di proprietà della famiglia Della Valle dovrà completare la documentazione relativa al progetto definitivo del nuovo impianto e delle opere connesse per gli 87.000 metri quadri complessivi dell'area dell'attuale Mercafir, i mercati generali di Firenze.



PAROLA AL SINDACO - Sull'argomento è intervenuto oggi, a Lady Radio, anche il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella: "S​tiamo realizzando la variante al piano di recupero di Castello, che faremo comunque a prescindere dallo stadio, perché dobbiamo realizzare in un'area più idonea i mercati generali e mi sono preso l'impegno anche a prescindere dal decreto di valutazione di impatto ambientale che potrebbe firmare il Ministro Galletti a settimane, noi comunque vogliamo portare la variante al piano urbanistico di Castello entro la fine dell'anno. La nostra partita la facciamo comunque. La nostra speranza è che la Fiorentina rispetti i termini perché, in caso contrario, dovremmo vedere se le leggi e i regolamenti ci consentono di dare un'ulteriore proroga, e sulla base di quali motivazioni, ma io spero di non dovere arrivare a fare una valutazione di quel tipo, perché sarebbe certamente molto complesso".