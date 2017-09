Accelerare, è questo l'imperativo in casa Inter. Il dossier stadio è prioritario per Suning, che vuole avere le risposte che cerca in merito al rinnovamento del Meazza, in condivisione con il Milan, il quale però non ha lanciato segnali interessanti in quest'ottica. In Corso Vittorio Emanuele, però, hanno fretta, non sono più disposti ad accettare le perdite di tempo e i ritardi dei 'cugini' rossoneri. Per questo motivo a inizio ottobre è previsto un nuovo incontro con il Comune di Milano per forzare i tempi. Un Meazza più moderno, confortevole e all'avanguardia è fondamentale per aumentare le presenze allo stadio, un aspetto chiave per i piani futuri.



OBIETTIVO CONCRETO - L'idea dell'Inter è quella di chiudere il campionato con una media di 50 mila spettatori, un obiettivo non tanto lontano dal sogno, ovvero un milione di tifosi allo stadio per le 19 gare interne. I nerazzurri non portano 60 mila fans al Meazza dalla stagione post Triplete (2010-2011), l'inizio di questa stagione è stato però esaltante: tra Fiorentina, Spal e Genoa, hanno messo insieme tra biglietti e abbonamenti quasi 160 mila presenze.