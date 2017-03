La missione è consegnare per il prossimo 4 aprile uno stadio Olimpico privo di barriere in occasione del derby tra Roma e Lazio. Anche in mattinata sono proseguiti i controlli della commissione provinciale di vigilanza della Prefettura di Roma, prima delle ultime verifiche per smantellare completamente le barriere e avere una "standing area" nella quale i tifosi in curva possano tornare ad assistere in piedi alle partite.



Da domani inizieranno i lavori in Curva Nord, che rimarrà chiusa per l'occasione durante la partita tra Roma ed Empoli per poi riaprire senza barriere per il derby di ritorno di Coppa Italia.