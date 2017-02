"Si pensa al diritto all'ambiente e alla salute, il posto ha dei problemi come ubicazione, per la composizione e per il suolo, per l'idrogeologia. Ci sono problemi, però risolveremo. Sarà la soluzione migliore per i cittadini e per il luogo". Beppe Grillo, lasciando il Campidoglio dopo il vertice con Virginia Raggi e Davide Casaleggio, ha risposto alle domande dei giornalisti sul progetto del nuovo stadio della Roma. "Non abbiamo ancora preso una decisione a riguardo", ha aggiunto il leader del Movimento 5 Stelle.