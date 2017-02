Cancellare la delibera di pubblico interesse - sia nel caso venisse annullata, come volevano Sanvitto e la Lombardi, per vizio di legittimità, sia venisse revocata in autotutela - potrebbe costare ai romani 8 miliardi e mezzo di euro.

Non ci sono, in questo computo, solo i soldi che vanno via in termini di mancati lavori e investimenti privati ma anche e soprattutto come causa al Comune, gli introiti mancati come tasse e, infine, il taglio delle stime di crescita del Prodotto interno lordo cittadino che la costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle avrebbe comportato.



Al di là dei pareri dell’avvocatura capitolina e di quelli dei vari studi legali privati interpellati da singoli consiglieri pentastellati - scrive Il Tempo -, una cosa appare chiara: la Roma, la causa, la farebbe immediatamente. E gli zeri della richiesta di risarcimento danni sarebbero tanti.