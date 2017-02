È arrivato il giorno dell'incontro in Campidoglio tra il comune di Roma e i proponenti per la costruzione del nuovo stadio del club giallorosso. Dopo il rinvio di questa mattina per il ricovero del sindaco Virginia Raggi, si terrà questa sera il vertice. Calciomercato.com seguirà LIVE l'incontro.



19.25 INCONTRO A BREVE - È atteso a breve l'incontro al Comune di Roma. Intanto, in attesa dell'inizio del vertice, alcuni tifosi (circa 50) si sono ritrovati all'esterno del Campidoglio, per far sentire la propria voce. "Si allo Stadio! Basta Melina!", lo striscione esposto.