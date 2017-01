"Lo stadio della Roma? Mi auguro che si faccia, per la Roma e per i romani". Lo dice il ministro dello Sport, Luca Lotti, a margine della presentazione dei mondiali di sci paralimpico di Tarvisio avvenuta stamane presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma.



Sull’impasse con il Comune della Capitale relativo al progetto per la costruzione del nuovo impianto dei giallorossi, Lotti ha quindi aggiunto: "Non è un tema che compete al ministero dello Sport e al sottoscritto – specifica -, sono in continuo contatto con il dg della Roma, Mauro Baldissoni, come ovvio che sia, per capire quali e come possono essere gli sviluppi per questo argomento".