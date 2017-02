James Pallotta è raggiante per gli sviluppi sul nuovo stadio della Roma. Il patron giallorosso ha affidato le sue sensazioni al Corriere dello Sport: "L’incontro è stato positivo, oggi è un giorno importante per la Roma". Pallotta dovrebbe tornare nella capitale già nei primi giorni di marzo, in occasione delle partite con Lazio e Napoli e, soprattutto, della chiusura della Conferenza dei Servizi in Regione.