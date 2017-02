Nel corso del primo pomeriggio di oggi, a Roma, si è tenuto presso il Campidoglio uno dei passaggi più importanti nella corsa per il nuovo stadio della Roma. L'incontro ha visto protagonisti la società AS Roma, Roma Capitale, e i rappresentanti della giunta comunale per l'approvazione del progetto del nuovo Stadio di Tor di Valle.



17.20 SCONTRI AL CAMPIDOGLIO - Tafferugli fuori dal Campidoglio durante l'incontro tra Roma e Comune: un gruppo di protesta dei dipendenti della Corpa (società che gestisce in appalto il servizio di recupero e manutenzione dei mezi Atac) ha chiesto un incontro con la sindaca Raggi per discutere il ritardo dei pagamenti. "Basta parlare dello stadio, è il momento di pensare a noi lavoratori!", "Raggi è inutile stendere i tappeti rossi a Totti. Qui c'è gente che non prende lo stipendio" sono alcuni degli slogan, successivamente i manifestanti hanno sfondato lo sbarramento della Polizia per provare ad entrare nella sede del Comune, prima di essere fermati dalle forze dell'Ordine.



17.10 PRESENTATA REVISIONE DEL PROGETTO - Il vice-sindaco del Comune di Roma, Luca Bergamo ha confermato ai giornalisti presenti i passi avanti fatti dalla Roma: "Volevo ringraziare la Roma per aver risposto alle nostre sollecitazioni nella riunione della scorsa settimana presentandoci un nuovo progetto che ha caratteristiche innovative. I tavoli tecnici sono ancora al lavoro e ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima".



16.50 BALDISSONI POSITIVO - Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti all'uscita del Campidoglio mostrandosi positivo per un accordo futuro: "Ho cercato di intercettare quelle che erano le esigenze e le visioni della nuova Giunta. Crediamo di averlo fatto e continuiamo a lavorare insieme alla città nel rispetto dei tempi e dei requisiti del progetto stesso”.