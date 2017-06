Nuovo capitolo nella lunga storia che vede protagonista la Roma e il suo stadio. Ora c'è un ostacolo in più, da saltare... ed è paradossale che il nuovo problema siano le rane. Dopo mesi pieni di polemiche, incontri, trattative, accordi tra Roma e Comune, con il via libera di pubblica utilità e alla caduta del vincolo paesaggistico sull’Ippodromo di Tor di Valle, spunta un nuovo problema.



Questo è, infatti, il comunicato dell'Aidaa, Associazione Italiana per la Difesa di Animali e Ambiente: "Come avevamo annunciato nei giorni scorsi se nella stesura del documento definitivo del nuovo stadio di Roma non saranno rispettate le zone di nidificazione degli anfibi ed in particolare delle rane, l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente farà ricorso presso gli enti preposti contro qualsiasi delibera e contro il progetto esecutivo del nuovo stadio di Roma".