E’ Andrea Favilli l’ultima novità tra i convocati di Gian Piero Ventura per il terzo raduno della Nazionale A dedicato ai calciatori emergenti. L’attaccante dell’Ascoli classe ‘97 lascerà il raduno della Nazionale Under 20 per raggiungere questa sera il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Non parteciperà allo stage invece Roberto Inglese, costretto al forfait a causa di un infortunio subito con la squadra di club.



Con Favilli diventano così 9 i calciatori alla prima chiamata in Nazionale (Adjapong, Calabria, Dall’Orco, Emerson, Ferrari, Mandragora, Romagna, Favilli e Chiesa), mentre tornano a vestire la maglia azzurra Simone Scuffet e Daniele Baselli, convocati dall’ex Ct Cesare Prandelli per due stage nel 2014 e Stephan El Shaarawy, assente dall’Europeo francese.



Novità anche nel programma: domani gli Azzurri sosterranno una doppia seduta di allenamento per poi tornare in campo mercoledì mattina per la terza e ultima sessione di lavoro.



L’elenco dei convocati

Portieri: Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claude Adjapong (Sassuolo), Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Federico Ceccherini (Crotone), Cristian Dall’Orco (Sassuolo), Dos Santos Palmieri Emerson (Roma), Gian Marco Ferrari (Crotone), Rolando Mandragora (Juventus), Filippo Romagna (Brescia).

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Stephan El Shaarawy (Roma), Andrea Favilli (Ascoli), Diego Falcinelli (Crotone), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).