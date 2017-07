Avete presente quando a Fifa '98 c'era la modalità 'Futsal'? Bene, le stelle di quel Fifa '98 ora si sfidano realmente in un torneo creato ad hoc, che andrà in scena all'O2 Arena di Londra. Campo creato per l'occasione, un 6 contro 6 pieno di fenomeni e stella. Le squadre? Rappresentative nazionali: Inghilterra, Messico, Scozia, Spagna; Brasile, Cina, Italia, Nigeria; Danimarca, Francia, Germania, Portogallo. Star sixes, 6 vs 6, che partirà questa sera con Inghilterra-Spagna. La prima degli azzurri è contro il Brasile, Del Piero contro Rivaldo, Luciano Zauri contro Roberto Carlos, Paolo Di Canio contro Julio Baptista. Partite a tempo unico da 20 minuti nel girone e dai quarti due tempi da 15 minuti.



Questi i roster da sogni.



GRUPPO A



England



Steven Gerrard (C) - David James (GK) - Wes Brown - Rio Ferdinand - Michael Owen - Emile Heskey - Phil Neville - Paul Merson - Danny Murphy - Lee Hendrie



Mexico



Jared Borgetti (C) - Erubey Cabuto (GK) - Luis Hernández - Joaquín Reyes - Mario Méndez - Alberto García Aspe - Héctor Altamirano - Alberto Rodríguez - Braulio Luna - Miguel Zepeda



Scotland



Dominic Matteo (C) - Rab Douglas (GK) - Don Hutchison - Simon Donnelly - Christian Dailly - Paul Dickov - Barry Ferguson - Mark Burchill - Jackie McNamara - Richard Hughes



Spain



Carles Puyol (C) Pedro Contreras (GK)Gaizka Mendieta Míchel Salgado Joan CapdevilaDavid Albelda Alfonso Pérez Luis García Fernando Morientes Carlos Marchena



GRUPPO B



Brazil



Rivaldo (C) - Dida (GK) - Roberto Carlos - Juliano Belletti - Gilberto Silva - Elano - Juninho - Djalminha - Júlio Baptista - Amaral



China



Peng Weiguo (C) - Li Wei (GK) - Jiang Feng - Wei Qun - Chen Yongqiang - Peng Weijun - Yao Xia - Hu Zhijun - Liu Cheng - Liang Jiangfeng



Italy



Alessandro Del Piero (C) - Marco Amelia (GK) - Angelo Di Livio - Fabrizio Ravanelli - Luciano Zauri - Marco Delvecchio - Massimo Oddo - Paolo Di Canio - Simone Barone - Stefano Fiore



Nigeria



Jay-Jay Okocha (C) - Peter Rufai (GK) - Celestine Babayaro - Daniel Amokachi - Julius Aghahowa - Garba Lawal - Joseph Yobo - Victor Ikpeba - Taribo West - Uche Okechukwu



GRUPPO C



Denmark



Stig Tøfting (C) - Jan Hoffmann (GK) - Martin Jørgensen - John Sivebæk - Daniel Jensen - Mads Junker - Mikkel Beckmann - Chris Sørensen- Hjalte Nørregaard - Per Krøldrup



France



Robert Pirès (C) - Sébastien Frey (GK) - Olivier Dacourt - William Gallas - Éric Abidal - Ludovic Giuly - Marcel Desailly - Youri Djorkaeff - Bruno Cheyrou - Vincent Candela



Germany



Michael Ballack (C) - Timo Hildebrand (GK) - Marco Reich - Dariusz Wosz - Simon Rolfes - Dietmar Hamann - Maurizio Gaudino - Kevin Kuranyi - Jörg Albertz - Jens Nowotny



Portugal



Deco (C) - Vítor Baía (GK) - Maniche - Fernando Couto - José Bosingwa - Nuno Gomes - Raúl Meireles - Hélder Postiga - Paulo Ferreira - Luís Boa Morte



IL PROGRAMMA - Questo il programma della fase a gironi, con le partite trasmesse in diretta da Fox Sports.



Giovedì 13 luglio



Inghilterra-Spagna - ore 20.25

Messico-Scozia -ore 20.55

Portogallo-Danimarca - ore 21.25

Germania-Francia- ore 22.10

Nigeria-Cina - ore 22.40

Brasile-Italia - ore 23.10



Venerdì 14 luglio



Francia-Portogallo - ore 20.25

Danimarca-Germania - ore 20.55

Cina-Brasile - ore 21.25

Italia-Nigeria - ore 22.10

Spagna-Messico - ore 22.40

Inghilterra-Scozia - ore 23.10



Sabato 15 luglio



Brasile-Nigeria - ore 14.00

Italia-Cina - ore 14.30

Spagna-Scozia - ore 15.00

Inghilterra-Messico - ore 15.45

Francia- Danimarca - ore 16.15

Germania-Portogallo - 16.45