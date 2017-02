I brasiliani di UOL identificano nei possibili raddoppi di marcatura su Neymar Jr. una chiave di lettura per il match in programma stasera tra Atletico Madrid e Barcellona. Prendendo in considerazione comunque il fatto che O Ney è un tipo che non le manda certo a dire quando c'è da reagire sul campo, sia come assist e goal che come reazioni anche estreme ai falli che subisce. Come già si è visto in parecchi scontri proprio contro i madrileni dell'Atletico, squadra fisica e muscolare per antonomasia.

Questa sera avrà la marcatura dell'ex Sassuolo Vrsaljko con tutta probabilità, e raddoppi dalla mezz'ala destra, che dovrebbe essere Saùl. Non ci resta che attendere chi avrà la meglio, se la fantasia blaugrana o la forza prorompente di stampo choliano, lo spettacolo è in programma stasera al Calderon.