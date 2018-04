La Lazio guarda in Germania per il dopo De Vrij, ma rischia di vedersi bruciato dallo Stoccarda nella corsa a due obiettivi: come riporta la stampa tedesca infatti, avviati i contatti per il rinnovo di Holger Badstuber, avanzata la trattativa anche per l'ingaggio di Marc-Oliver Kempf, in scadenza con il Friburgo.