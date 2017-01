Hristo Stoichkov, ex giocatore del Barcellona, ha parlato della situazione di Diego Costa, finito nel mirino di diversi club cinesi: ''Il mio consiglio per lui è di restare al Chelsea; oggi ci sono un sacco di soldi che girano nel mondo del calcio, ma la qualità dei tornei europei è diversa. Penso che sia molto importante per lui restare in Europa, così potrà diventare più forte e potrà vincere ancora tanto. I soldi sono importanti, ma essere sostenuto da milioni di persone è anche meglio''.