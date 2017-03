L'attaccante ivoriano Wilfried Bony, in prestito dal Manchester City allo Stoke, parla del proprio futuro a Foot Mercato: "Ho parlato con il mio agente e Begueristain (ds del City) che avevano delle novità per me 10 giorni fa. Mi hanno detto che c'erano offerte dalla Cina, ma non sono interessato. Voglio giocare, restare e impormi in Premier League che è il campionato migliore del mondo. Tornare a Manchester sarebbe la soluzione più semplice. Vado sempre fino in fondo nelle mie idee, non amo rinunciare alle prime difficoltà. Dalla Cina offerte importanti economicamente, ma non voglio andare e sono convinto di potercela fare qui".