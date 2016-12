Per un attaccante che arriva Napoli si prepara a salutarne un altro: Pavoletti è un nuovo giocatore a disposizione di Sarri, Manolo Gabbiadini invece è pronto a lasciare il capoluogo campano per imporsi altrove, forse in Inghilterra. Ritorno di fiamma infatti per lo Stoke City, che valuta la possibilità di ingaggiare uno tra Gabbiadini e Davie Selke dell'RB Lipsia a gennaio. Lo conferma anche l'allenatore dei Potters Mark Hughes: "Gabbiadini e Selke? C'è una lista di giocatori e stiamo prendendo informazioni sulla loro disponibilità. Forse uno di loro è disponibile per il prestito, se giocatore e club pensano che possa essere una valida opzione. Non c'è nulla di definito al momento su questi due nomi, stiamo ragionando su cosa potremo portare alla squadra: abbiamo bisogno di giocatori che migliorino la formazione titolare, se spenderemo a gennaio sarà per un giocatore che vada dritto nella formazione titolare".