Il Genoa non dovrà pagare i 600mila euro pretesi da Alexander Merkel: lo ha stabilito questa mattina il Tribunale di Genova, Sezione Lavoro. Già l’esperienza sul campo, con la maglia rossoblu, conclusa nel gennaio 2013, non poteva certo definirsi memorabile per il giocatore: nonostante il tempo trascorso, però, i rapporti tra le parti non si sono mai definitivamente conclusi, visto che il giocatore reclama ancora dei soldi, molti soldi, dalla società del Presidente Preziosi. Per questo motivo, il Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, nell'aprile di quest'anno ha accolto l'istanza dell'atleta, emettendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del club genoano per il pagamento di € 600.000,00, sulla base di un accordo privato sottoscritto dalle parti in occasione della cessione in comproprietà all'Udinese Calcio, avvenuta nel gennaio 2013. Il Genoa, assistito dagli Avv.ti Mattia Grassani e Massimo Bozzo Vanni, ha immediatamente impugnato il provvedimento ingiuntivo notificato alla fine di maggio, depositando il ricorso in opposizione, con contestuale istanza cautelare per la sospensione del titolo. All'esito dell'udienza celebratasi ieri, il Tribunale di Genova, Dott.ssa Margherita Bossi, ha integralmente accolto la richiesta presentata dal club, sospendendo l'efficacia del decreto ingiuntivo. Il primo round è, quindi, andato al Grifone, mentre la causa proseguirà nel 2018 per comprendere chi avrà definitivamente ragione.