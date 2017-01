Alla fine non ce la farà. Pol Lirola sarà costretto a saltare la partita che aspettava da mesi, quella contro la Juve nel suo Mapei Stadium per dimostrarsi, appunto, da Juve. Il fastidio muscolare che ha accusato negli scorsi giorni non gli permetterà di bruciare come suo solito la fascia destra del Sassuolo. Con Lirola che quindi sarà poi nuovamente osservato da vicinissimo a partire dalla settimana successiva per continuare a provare di dimostrarsi il profilo giusto per la Juve, tanto da anticipare magari il rientro da quel prestito che lo vedrebbe ancora al Sassuolo fino al 30 giugno 2018.