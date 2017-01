Secondo la Gazzetta dello Sport, il Genoa ha già individuato il sostituto di Perin per i prossimi mesi: Marco Storari. Il portiere del Cagliari è stato preferito ad altre piste come Pepe del Napoli o Silvestri del Leeds. A questo punto, se Gabriel va al Cagliari, il Milan potrebbe richiamare Amelia. Intanto per il centrocampo del Genoa si complica la trattativa per Sanogo e si riapre la pista Girotto del Palmeiras.