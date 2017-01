Nel corso dell'intervista concessa al Corriere dello Sport, il portiere del Cagliari Marco Storari ha parlato anche del suo possibile trasferimento al Milan: "Ci tengo a precisare che io non ho chiesto di andare via. Ci possono essere discorsi in corso con la società, ma il mio desiderio è quello di non lasciare Cagliari. Spero di continuare a fare bene".