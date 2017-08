Marco Storari, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Vincenzo Montella, ha parlato della sua titolarità e si è concentrato sul momento del Milan. Ecco le parole del portiere rossonero:



Sull'arrivo di Bonucci: "Non pensavo che Leo potesse arrivare. E' un campione e un amico, mi ha fatto piacere. Ha aumentato il prestigio della squadra".



Sulla titolarità: "Ringrazio l'allenatore e quando posso giocare, sono sempre felice".



Sull'entusiasmo al Milan: "C'è voglia di fare bene, la società ha fatto dei grandi acquisti. Ci sono delle analogie con quella di Conte, ma la mentalità va costruita nel tempo".



Sull'essere motivatore: "Si vede lo spirito dei nuovi di esserci ed essere presenti".



Sul ritorno in Europa col Milan: "Le coppe sono belle e importanti. C'è sempre l'emozione di scendere in campo in serate così