A Striscia la notizia Valerio Staffelli smaschera, vendute a oltre 180 euro l’una, dove sono stati falsificati anche gli autografi dei giocatori bianconeri. Il tapiroforo è andato a verificare di persona a Vinovo, dovehanno confermato che gli autografi sono falsi. Intercettato a Torino da Valerio Staffelli, il titolare dell’account che vende cimeli tarocchi, il cui ricavato dovrebbe andare in beneficenza a un canile, ha negato tutto: "Non so nulla, non sono mie le maglie. I soldi non li gestisco io"., il cui ricavato andrà interamente alla Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, è stata invece organizzata da Striscia la notizia su Ebay. Gli oggetti in palio sono due magliette originali della Juventus (di Chiellini e di Bonucci) autografate dalla formazione bianconera e due Tapiri speciali: uno autografato dal cast (Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Valerio Staffelli e le Veline), l’altro decorato dallo staff del Tg satirico di Antonio Ricci.