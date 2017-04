Simulazione e rigore, purtroppo per lui inutile al fine del risultato. Kevin Strootman si è reso protagonista di una burtta pagina di sport nel corso del derby di Roma che ha visto la formazione giallorossa uscire sconfitta per 3-1 contro la Lazio. La squadra allenata da Luciano Spalletti è andata sotto per 1-0 nel primo tempo ma è riuscita ad accorciare le distanze a fine primo tempo su rigore trasformato da De Rossi. Tutto normale? No, perchè il rigore non solo è inesistente, ma è anche frutto di una simulazione clamorosa proprio di Strootman, su un tentato intervento di Wallace, non vista nè dall'arbitro, nè dall'assistente di porta.



I CASI DA PROVA TV - Quello di Strootman non è però l'unico episodio nella storia della Serie A. Il primo caso coinvolse Ivica Iliev, in Messina-Ascoli 1-1. Per lui scattò la prova tv e per la prima volta si arrivò ad una squalifica di 3 giornate. In mezzo tanti altri casi che hanno coinvolto i vari Krasic, Adriano e Zalayeta. Ve li ricordate? Ecco una breve videogallery.