"Il mercato è appena chiuso e già si fanno domande. Due mesi fa ho rinnovato per cinque anni, non ho mai pensato di lasciare la Roma". Kevin Strootman, centrocampista della Roma, in conferenza stampa allontana le voci che lo volevano vicino alla Juventus in estate e parla del match di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Abbiamo lottato lo scorso anno per arrivare secondi e giocare la Champions. La sconfitta con il Porto fu molto pesante per noi, adesso possiamo giocarla contro grandi avversari, per un giocatore è la cosa più bella. Non so se siamo più o meno forti dello scorso anno: giocatori forti ci hanno lasciato, altri sono arrivati. Si potrà dire tra qualche mese. Abbiamo molta fiducia sul gioco e sulla preparazione delle partite, dobbiamo far vedere tutto sul campo. Tutti dicono che abbiamo un centrocampo forte ma dobbiamo farlo vedere in campo, non solo in una singola partita. De Rossi ha giocato tante gare importanti in Champions, Europa League e con la nazionale, Radja e io un po' meno. Dobbiamo far vedere in campo quanto valiamo. Il nostro reparto è importante ma contano tutti. Non sempre ho giocato bene, i nomi li abbiamo, dobbiamo dimostrare: se vedi gli avversari in Champions scopri squadre forti, che giocano bene. Spero che domani si veda il vero Strootman, non posso essere confrontato con quello che ero prima dell'infortunio. Nel mio gioco è cambiato qualcosa, se stai fuori due anni è normale. Sicuramente devo fare più cose per essere pronto, mi sento bene fisicamente. Lo scorso anno ho giocato più di 50 partite, l'unica cosa che mi manca ancora è la lucidità quando sono stanco, sbaglio troppo. In questo devo migliorare".