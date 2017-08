La Juventus sta pensando seriamente a Kevin Strootman e ha avviato un discorso con la Roma per sondare la possibilità di un’eventuale cessione. Possibilità che gli stessi bianconeri considerano assai difficile - scrive Tuttosport -, ma non impossibile.



La Juve ne fa una questione di prezzo perché il punto di partenza è bassino rispetto alla clausola: 25 milioni di euro. Anche perché potrebbe far parte della trattativa anche Juan Cuadrado. Con l’inserimento di Cuadrado si tratterebbe di stabilire il valore dei due giocatori e l’entità del conguaglio economico con cui accompagnare il colombiano (un’ipotesi potrebbe essere quella di Cuadrado e una decina di milioni). A Roma però non sembrano essere propensi ad intavolare una trattativa.