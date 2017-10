Intervenuto ai microfoni di Premium Sport il centrocampista della Roma, Kevin Strootman ha parlato della sfida contro il Chelsea e del passaggio del turno: "Il Chelsea è forte e noi dobbiamo dare tutto per portare il risultato a casa, sarà difficile ma se usciamo indenni da qui sarà buono per il passaggio del turno. Chelsea e Roma avranno lo stesso umore, sono uscite sconfitte nell’ultimo turno di campionato, questa partita conta per entrambi. Loro hanno il vantaggio di giocare in casa ma dobbiamo dimostrare di essere la Roma”.