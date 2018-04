. Se Giovannifosse il presidente degli, potrebbe cavarsela con una battuta di spirito allaDunque non può liquidare la faccenda con un tocco di humour, né permettersi un'uscita di desolante superficialità come quella con cui ha suggerito di fare del club guidato dalla famigliaun oggetto di studio nelle aule universitarie.Tanto più che, per informarsi sulla materia, non gli è nemmeno necessario spendere fatica in un lavoro di ricerca o scavo. Basta leggere l'ultimo bilancio d'esercizio del club veronese, quello chiuso alla data del 30 giugno 2017. Un documento accessibile e scaricabile via web a qualsiasi cittadino della repubblica, dietro pagamento di una cifra non esosa.. Da capo dello sport italiano e commissario di Lega ha facoltà di procurarsi il documento facendo un colpo di telefono a quellache risponde al nome di. Certo, poi quel documento andrebbe anche letto. E si tratterebbe di spenderci un'ora buona per districarsi fra colonne e cifre non facilmente decodificabili.Sicché noi di Calciomercato.com ci prendiamo la briga di fargliene un sunto, giovandoci anche di un dettagliato articolo pubblicato dal sito Hellastory.net. Quest'ultimo, è vero, è un sito curato da sostenitori dell'e dunque sarebbe a rischio d'essere accusato di scarsa obiettività nel trattare gli affari del. E perciò ha narrato quasi con stupore il fatto che, anche grazie alle inchieste di Calciomercato.com e di Striscia la Notizia, la situazione del club di Campedelli si sia rivelata molto più drammatica rispetto a quella del club guidato da Setti.Il primo dato brutale con cui Malagò dovrebbe fare i conti è, appunto, quello del debito che pesa sul Chievo:. Numeri pesanti, e per di più in crescita rispetto all'esercizio precedente allorché la cifra si attestava suDi sicuro c'è che esso vada analizzato nel dettaglio, specie con riferimento alle voci più rilevanti. Anche perché, dall'analisi in dettaglio, emergano indicazioni parecchio severe.Una voce rilevante è quella relativa all'indebitamento verso il sistema bancario. Che ha un trend in leggera discesa, ma rimane notevole. Si passa infatti dagli 11.734.679 euro dell'esercizio 2016 ai 10.629.827 dell'esercizio 2017. Discorso identico riguardo alla voce "debiti verso fornitori": in leggerissimo calo: si scende dagli 8.508.808 euro del 2016 agli 8.362.084 euro del 2017.i: il passivo s'innalza da 21.865.540 euro a 24.454.864 euro.. Che ammontano a una cifra notevolissima: 24.182.178 euro. Un valore in leggero calo rispetto ai 24.537.581 euro del bilancio 2016 ma, sottolinea ancora l'articolo di Hellastory, in rialzo rispetto ai 21 milioni del 2014. Per ovviare a questa massa debitoria il club della famiglia Campedelli, come si legge a pagina 22 della nota integrativa allegata al bilancio, ha concordato un vasto piano per scadenzare il rientro:La voce "debiti tributari" è composta da debiti verso l'erario per l'IVA per Euro 1.043.213, per debiti verso l'erario per l'IVA rateizzata entro 12 mesi successivi per Euro 6.392.889 e per Euro 13.547.973 oltre 12 mesi successivi, per le ritenute irpef effettuate sui lavoratori dipendenti pari a Euro 3.015.544, per altre ritenute d'acconto per Euro 41.859 e per il saldo irap pari a Euro 141.000. Nel mese di dicembre 2013 è stato concordato un piano di rateizzazione del debito verso l'erario per IVA anno 2012 pari a rimanenti Euro 1.221.270. Nel mese di aprile 2014 è stato concordato un piano di rateizzazione del debito verso l'erario per IVA anno 2013 pari a rimanenti Euro 2.079.556. Nel mese di aprile 2015 è stato concordato un piano di rateizzazione del debito verso l'erario per IVA anno 2014 pari a rimanenti Euro 3.933.280. Nel mese di aprile 2016 è stato concordato un piano di rateizzazione del debito verso l'erario per l'IVA anno 2015 pari a rimanenti Euro 5.076.573. Nel mese di aprile 2017 è stato concordato un piano di rateizzazione del debito verso l'erario per l'IVA anno 2016 pari a rimanenti Euro 7.630.184.. Che sono i denari dovuti a soggetti finanziari esterni al sistema bancario. Si tratta di una voce in spaventoso incremento: dai 10.489.295 euro del 2016 ai 16.035.285 euro del 2017. Circa il 60% in più.: si tratta di società di factoring, che hanno fornito al"anticipazioni di diritti televisivi e campagna trasferimenti calciatori".. Che, come si legge nel documento di bilancio, per l'esercizio 2017 ammontano a euro 35.195.621. Ma è la voce "campagna trasferimenti" a destare molta curiosità e qualche perplessità.. Può essere farsi anticipare dall'istituto finanziario i denari delle rate pluriennali da incassare sulle cessioni già effettuate, e in questo caso nulla di strano. Diverso sarebbe il caso in cui vengano scontati denari su cessioni non ancora effettuate. Perché in tale circostanza si costituirebbe una situazione di pressione sul club affinché ceda i suoi calciatori migliori. Una forma surrettizia di TPO che richiama alla mente la formula adottata da XXIII Capital, di cui Calciomercato.com parlò due anni fa A questa pesante e variegata massa debitoria, il Chievo si appresterebbe a aggiungere un'altra voce., quando la manovra è stata presentata come una mossa innovativa e persino entusiasmante.(il centro sportivo del club) e legato al rendimento di un calciatore clivense che dovrebbe essere Valter Birsa . L'operazione non è chiarissima nei dettagli, né la piazza borsistica scelta per effettuare la quotazione (Malta) è delle più commendevoli. Ma a destare maggiore attenzione è la società che guida l'operazione. Si tratta di KickOffers, piattaforma specializzata in esperimenti di finanziarizzazione come quella condotta dal Chievo . Dal sito di KickOffers si scopre che fra i partner c'è la società maltese cui toccherebbe guidare l'operazione di collocamento in borsa, Calamatta Cuschieri. Ma gli spunti più interessanti vengono dallo scoprire che siano i due soci fondatori di KickOffers: Filippo Sciorillie Michele. Merita attenzione soprattutto Sciorilli Borrelli, torinese trapiantato in Svizzera.(ciò che lo accomuna al socio Battolla) e presso la sezione svizzera di McKinsey . Nel 2014 il suo nome viene menzionato in un lungo articolo di Emiliano Fittipaldi pubblicato dall', sul tema delle finanze del Vaticano.. Il padre, Ivo Sciorilli Borrelli, è stato uno dei principali azionisti della Banca Arner, il chiacchierato istituto italo-svizzero che prima di scomparire ha avuto come suo correntista più illustre Silvio Berlusconi . Adesso Sciorilli Borrelli padre e figlio (il primo come presidente, il secondo come special project manager) fanno parte del team di Swiss Merchant Corporation, una società luganese fondata nel 1990 e specializzata "nella consulenza in materia di operazioni societarie di carattere straordinario quali acquisizioni, fusioni, scissioni e trasformazioni, nonché nella ricerca di capitali di rischio presso investitori privati e istituzionali".Si tratta di un interrogativo che il presidente del Coni potrebbe porre a un simposio di accademici, quando finalmente il caso del club veronese approderà nelle aule universitarie.. Il calcio, e in generale lo sport, di questo Paese hanno bisogno di una guida meno approssimativa in una fase storica così grave.@pippoevai